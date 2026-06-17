Scontro tra un treno e un mezzo pesante sulla linea Caltanissetta-Catania: evacuati i 27 passeggeri
CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Scontro tra un treno e un mezzo pesante nei pressi della stazione di Imera, sulla linea ferroviaria Caltanissetta-Catania. Una persona è stata soccorsa e affidata ai sanitari. I vigili del fuoco hanno evacuato i 27 passeggeri a
CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Scontro tra un treno e un mezzo pesante nei pressi della stazione di Imera, sulla linea ferroviaria Caltanissetta-Catania. Una persona è stata soccorsa e affidata ai sanitari. I vigili del fuoco hanno evacuato i 27 passeggeri a bordo del convoglio.
-Foto account X Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/scontro-tra-un-treno-e-un-mezzo-pesante-sulla-linea-caltanissetta-catania-evacuati-i-27-passeggeri/
Verificato il: 17 giugno 2026