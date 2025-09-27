Scontro tra auto e moto nel Palermitano, un morto

E' di un morto il bilancio di un incidente che si è verificato lungo la strada statale 121 "Catanese"

PALERMO (ITALPRESS) – E’ di un morto il bilancio di un incidente che si è verificato lungo la strada statale 121 “Catanese”, al km 251,350 all’altezza di Misilmeri, nel Palermitano. Nell’impatto sono coinvolte una moto e un’autovettura. La carreggiata è stata chiusa per consentire i soccorsi e il traffico è stato deviato su strade comunali. Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine.

