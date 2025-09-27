Quotidiano di Gela

Scontro tra auto e moto nel Palermitano, un morto

E' di un morto il bilancio di un incidente che si è verificato lungo la strada statale 121 "Catanese"

A cura di Redazione Redazione
27 settembre 2025 19:54
Scontro tra auto e moto nel Palermitano, un morto -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – E’ di un morto il bilancio di un incidente che si è verificato lungo la strada statale 121 “Catanese”, al km 251,350 all’altezza di Misilmeri, nel Palermitano. Nell’impatto sono coinvolte una moto e un’autovettura. La carreggiata è stata chiusa per consentire i soccorsi e il traffico è stato deviato su strade comunali. Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela