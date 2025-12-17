Scontri ai traghetti tra tifosi di Gela e Sancataldese, rischio porte chiuse per 2 turni

La decisione ufficiale è attesa nelle prossime ore.

Gela. A margine degli scontri ai traghetti di domenica scorsa fra i tifosi del Gela e quelli della Sancataldese, il Prefetto sta valutando di chiudere il “Presti” per le prossime due sfide casalinghe dei biancazzurri, fissate per il 21 dicembre ed il 4 gennaio rispettivamente contro Gelbison e Savoia. Un verdetto che sarebbe pesante da digerire per una società che non sta vivendo un periodo facile da un punto di vista finanziario e che rinuncerebbe agli incassi di due gare che avrebbero fruttato eccome, soprattutto perché si terranno nel pieno delle vacanze. La decisione ufficiale è attesa nelle prossime ore.

Per quanto riguarda il gruppo squadra, invece, pare che Franco Sbuttoni sia in trattativa con il Fasano e stia valutando di lasciare il Gela per approdare nel girone H.