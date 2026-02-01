Scontri a Torino, Di Stefano: "Vicini ai poliziotti, condanniamo ogni atto di violenza"

Il sindaco esprime la sua vicinanza agli agenti di polizia colpiti

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano è intervenuto davanti a quanto accaduto a Torino, con gli scontri durante il corteo per lo storico centro sociale "Askatasuna" e gli agenti di polizia colpiti. "In questi giorni si registra, con profonda preoccupazione, l’episodio di brutale aggressione nei confronti di un agente della Polizia di Stato, picchiato e colpito mentre svolgeva il proprio servizio nell’ambito di ordine pubblico. Desidero esprimere, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità, la piena vicinanza e solidarietà alla polizia di Stato, agli agenti coinvolti e alle loro famiglie. La polizia di Stato, così come tutte le forze dell’ordine, svolge quotidianamente un lavoro fondamentale per la sicurezza e la tutela dei cittadini, spesso mettendo a rischio la propria incolumità per garantire l’ordine e la legalità nelle nostre città. Condanniamo con fermezza e senza alcuna ambiguità ogni gesto di violenza e aggressione nei confronti di chi è impegnato nel servizio pubblico, e rinnoviamo il nostro rispetto e riconoscenza per il lavoro di uomini e donne che, ogni giorno, sono al fianco della comunità con dedizione e coraggio. La nostra solidarietà va anche a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che operano con responsabilità e sacrificio su tutto il territorio nazionale", si legge in una nota del primo cittadino.