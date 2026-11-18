CGIL Sciopero generale, da Gela una folta delegazione a Caltanissetta

Venerdì 20 novembre lavoratori e studenti gelesi parteciperanno al corteo della Cgil Caltanissetta

Gela - Una folta delegazione di lavoratori e studenti di Gela sarà presente venerdì 20 novembre a Caltanissetta, in occasione dello sciopero generale. Il corteo partirà da Piazza della Repubblica e arriverà fino a Piazza Garibaldi, con lo slogan “Il futuro è adesso”.

La Cgil Caltanissetta, per voce della segretaria generale provinciale Rosanna Moncada, chiede però che la giornata non sia vissuta solo come un appello alla mobilitazione sindacale, ma come un impegno collettivo e una responsabilità condivisa. L’invito è rivolto a lavoratrici e lavoratori, pensionati, studentesse e studenti, ma anche ad associazioni, forze sociali e politiche e all’intera comunità nissena.

Al centro della protesta c’è il territorio, che secondo il sindacato “paga da troppo tempo” scelte che non producono sviluppo reale. Il risultato più doloroso, sottolinea la Cgil, è l’emigrazione forzata dei giovani, costretti a lasciare la provincia per cercare studio qualificato, lavoro stabile, salari dignitosi e servizi essenziali.

Tre le richieste: investimenti strutturali in sanità pubblica, scuola, infrastrutture e trasporti; lavoro stabile, sicuro e giustamente retribuito, contro precarietà e perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni; politiche di sviluppo capaci di valorizzare le risorse locali e di dare ai giovani la libertà di restare o tornare, invece dell’obbligo di partire.