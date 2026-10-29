Sciame sismico in Sicilia, oltre cento scosse in una settimana

Solo questa mattina sono state registrate altre quattro scosse, la più intensa delle quali di magnitudo 3.1 alle ore 9.41.

PALERMO (ITALPRESS) – Prosegue lo sciame sismico che da una settimana sta interessando il Tirreno meridionale, a Nord est dell’isola di Alicudi nelle Eolie, una zona della Sicilia settentrionale al largo di Cefalù. Sono oltre un centinaio le scosse registrate nella zona dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dopo il forte sisma del 23 ottobre scorso di magnitudo 5.5 che è stato avvertito distintamente lungo tutta la fascia tirrenica pur non causando danni. A Palermo erano stati fatti evacuare per precauzione scuole e uffici pubblici. Solo questa mattina sono state registrate altre quattro scosse, la più intensa delle quali di magnitudo 3.1 alle ore 9.41. Il sisma in alcuni casi è stato avvertito a Palermo dai residenti dei piani più alti.

– Foto screenshot Ingv –

(ITALPRESS).