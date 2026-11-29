Schlein “Magistratura autonoma e imparziale garanzia di democrazia per cittadini”
ROMA (ITALPRESS) - "Una magistratura autonoma e imparziale non è un privilegio, ma una garanzia di democrazia per tutte le cittadine e i cittadini". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico,...
ROMA (ITALPRESS) - "Una magistratura autonoma e imparziale non è un privilegio, ma una garanzia di democrazia per tutte le cittadine e i cittadini". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo al congresso nazionale dell'Anm in corso a Napoli.
- Foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/schlein-magistratura-autonoma-e-imparziale-garanzia-di-democrazia-per-cittadini/
Verificato il: 29 novembre 2026