Schlein “Magistratura autonoma e imparziale garanzia di democrazia per cittadini”

ROMA (ITALPRESS) - "Una magistratura autonoma e imparziale non è un privilegio, ma una garanzia di democrazia per tutte le cittadine e i cittadini". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico,...

A cura di Redazione 29 novembre 2026 13:30

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ROMA (ITALPRESS) - "Una magistratura autonoma e imparziale non è un privilegio, ma una garanzia di democrazia per tutte le cittadine e i cittadini". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo al congresso nazionale dell'Anm in corso a Napoli. - Foto Ipa Agency - (ITALPRESS).