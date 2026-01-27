Schlein a Niscemi, "usare subito i fondi per infrastrutture inutili come il ponte"

Il segretario nazionale del Pd Elly Schlein è arrivata a Niscemi, dove sta incontrando il sindaco Massimiliano Conti, accompagnata dal vicesegretario nazionale Peppe Provenzano

Niscemi. "Abbiamo già chiesto di destinare un miliardo di euro che non verrà usato per infrastrutture inutili come il ponte sullo Stretto per dare sostegno alle aree colpite dal maltempo". Il segretario nazionale del Pd Elly Schlein è arrivata a Niscemi, dove sta incontrando il sindaco Massimiliano Conti, accompagnata dal vicesegretario nazionale Peppe Provenzano. "La vicenda di Niscemi va affrontata nella sua specificità - ha detto - abbiamo chiesto di bloccare i tributi. Siamo vicini alla popolazione e pronti da subito a dare il nostro contributo. Servono interventi rapidi". Presente una delegazione locale del Pd, con l'assessore Peppe Di Cristina, il capogruppo Gaetano Orlando e il dirigente Viviana Altamore.