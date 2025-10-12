Schifani “Unità’ della coalizione imprescindibile per l’azione di governo”
PALERMO (ITALPRESS) – “Ritengo L’unità della coalizione
imprescindibile per l’azione del governo. Una coalizione che mi
sento di ringraziare perche con il suo leale e costante sostegno
ha consentito il raggiungimento di importantissimi risultati in
tema economico, occupazionale e sociale. Ed altri sono alla nostra
portata grazie alle consistenti maggiori risorse finanziarie di
cui godrà la nostra regione. Ecco perché domani ci incontreremo
per individuare, con quella responsabilità che non ci è mai
mancata, gli eventuali motivi che hanno dato luogo ad
incomprensioni portatrici di voti segreti di dissenso su alcune
proposte dell’esecutivo. Sono più che certo che dal confronto
leale e paritario di tutti noi avremo modo di chiarire e trovare
ancora più slancio per il sostegno dell’azione del governo” Lo
dichiara il presidente della Regione Renato Schifani.
(ITALPRESS).
