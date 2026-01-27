Schifani, "un piano per dare una casa a chi l'ha persa": proteste fuori dal municipio

Proteste fuori dal municipio

Niscemi. Il presidente della Regione Renato Schifani ha concluso l'incontro tecnico in municipio, a Niscemi (Caltanissetta). Si è fatto il punto sulla situazione attuale legata alla frana in corso. "Ci faremo carico di un piano per ricollocare in alloggi nuovi o in altri già realizzati coloro che non potranno più rientrare nelle loro abitazioni", ha detto. Fuori dal municipio, proteste di un gruppo di cittadini che hanno perso la casa. "Cosa venite a fare. Basta passerelle. Ho perso tutto", ha urlato uno degli sfollati. "Perché non è stato fatto niente dal 1997?", hanno detto altri sfollati, fuori dal municipio