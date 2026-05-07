Schifani “Sulla Cardiochirurgia pediatrica di Taormina non ci saranno traumi”

Così, a Catania, a margine del convegno Liberi di scegliere, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani

CATANIA (ITALPRESS) – “Sto vigilando personalmente su questa vicenda. Non ci saranno traumi. Io e l’assessore alla Salute Caruso stiamo seguendo la situazione”. Così, a Catania, a margine del convegno Liberi di scegliere, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina. “Posso rassicurare le famiglie dei bambini dicendo loro di stare tranquilli, perché non avverrà nessun trauma – aggiunge -. La salute dei bambini, per me, viene prima di tutto”.

– foto IPA Agency –

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