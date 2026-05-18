Schifani “Stanziati 30 milioni di euro contro il caro carburante”

Lo rivela in un video su Facebook il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo mantenuto un impegno concreto e stanziato 30 milioni contro il caro carburante per la crisi in Medio Oriente. Siamo accanto alle imprese e ai lavoratori siciliani”. Lo rivela in un video su Facebook il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Nei giorni scorsi il Parlamento siciliano ha approvato una norma proposta dal mio governo che stanzia 30 milioni di euro contro il caro carburante. E questo per sostenere i comparti produttivi più colpiti dalla crisi in Medio Oriente. Abbiamo mantenuto un impegno concreto: quindici milioni per l’autotrasporto, dieci per l’agricoltura e cinque milioni per la pesca, con contributi a fondo perduto destinati alle imprese siciliane. Si tratta di una misura costruita attraverso il confronto con le categorie produttive e con le istituzioni nazionali ed europee, per garantire aiuti compatibili con le norme comunitarie. Adesso lavoriamo rapidamente ai decreti attuativi, perché vogliamo dare risposte immediate a chi ogni giorno lavora, produce e garantisce servizi essenziali alla nostra terra. La Regione continuerà a stare accanto alle imprese e ai lavoratori con interventi seri e tempestivi. Andiamo avanti” conclude Schifani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).