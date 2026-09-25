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Schifani riceve il presidente del CdA della Seus 118 Riccardo Castro

L'incontro, sottolinea una nota della Regione, si è svolto in un clima cordiale e, al termine, Castro ha donato al presidente Schifani un crest con i simboli della Seus.

A cura di Redazione Redazione
25 settembre 2026 14:30
Schifani riceve il presidente del CdA della Seus 118 Riccardo Castro -
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PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto a Palazzo d’Orléans, a Palermo, il presidente del consiglio di amministrazione della Seus 118 Riccardo Castro, rieletto al vertice della società regionale lo scorso 15 settembre. L’incontro, sottolinea una nota della Regione, si è svolto in un clima cordiale e, al termine, Castro ha donato al presidente Schifani un crest con i simboli della Seus.

– Foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 25 settembre 2026

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