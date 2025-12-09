Schifani riceve il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto il nuovo direttore regionale dei Vigili del fuoco, Sergio Inzerillo
PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto, a Palazzo d’Orléans, il nuovo direttore regionale dei Vigili del fuoco, Sergio Inzerillo, in occasione di una visita istituzionale.
L’incontro, si legge in una nota, si è svolto in un “clima cordiale e costruttivo”, durante il quale il presidente ha illustrato il percorso di attuazione del sistema “control room” per il monitoraggio e il controllo delle aree a rischio del territorio regionale. Schifani e Inzerillo si sono soffermati anche sull’utilizzazione dei 2 milioni stanziati dalla manovra bis di inizio anno per potenziare e riqualificare le strutture antincendio in un’ottica di maggiore prevenzione nelle aree a più elevato rischio di roghi. Il presidente, nell’augurare all’ingegnere Inzerillo buon lavoro, gli ha donato un crest della Regione Siciliana.
– foto ufficio stampa Regione Siciliana –
(ITALPRESS).