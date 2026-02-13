Quotidiano di Gela

Schifani riceve il comandante interregionale della Guardia di Finanza

PALERMO (ITALPRESS) & Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto oggi, in visita ufficiale a Palazzo d& a Palermo, il comandante interregionale dell& Sud-occidentale della Guardia di finanza, il gener

A cura di Redazione Redazione
13 febbraio 2026 14:16
Schifani riceve il comandante interregionale della Guardia di Finanza -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto oggi, in visita ufficiale a Palazzo d’Orléans, a Palermo, il comandante interregionale dell’Italia Sud-occidentale della Guardia di finanza, il generale di corpo d’armata Giuseppe Magliocco. Al termine del “cordiale colloquio”, il governatore ha offerto in dono al generale un crest con i simboli della Regione Siciliana.

-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-
(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela