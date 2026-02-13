Schifani riceve il comandante interregionale della Guardia di Finanza
PALERMO (ITALPRESS) & Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto oggi, in visita ufficiale a Palazzo d& a Palermo, il comandante interregionale dell& Sud-occidentale della Guardia di finanza, il gener
A cura di Redazione
13 febbraio 2026 14:16
PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto oggi, in visita ufficiale a Palazzo d’Orléans, a Palermo, il comandante interregionale dell’Italia Sud-occidentale della Guardia di finanza, il generale di corpo d’armata Giuseppe Magliocco. Al termine del “cordiale colloquio”, il governatore ha offerto in dono al generale un crest con i simboli della Regione Siciliana.
-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-
(ITALPRESS).