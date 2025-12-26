Quotidiano di Gela

Schifani “Prosegue il percorso rigoroso sull’emergenza idrica”

PALERMO (ITALPRESS) & & con un percorso rigoroso e attento, basato su scelte concrete e responsabili. Siamo consapevoli che i dissalatori non rappresentano la soluzione definitiva al problema della siccità, ma rinunciare a questi in

A cura di Redazione Redazione
26 dicembre 2025 19:50
Schifani “Prosegue il percorso rigoroso sull’emergenza idrica” -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – “Proseguiamo con un percorso rigoroso e attento, basato su scelte concrete e responsabili. Siamo consapevoli che i dissalatori non rappresentano la soluzione definitiva al problema della siccità, ma rinunciare a questi interventi avrebbe esposto la Sicilia a conseguenze ben peggiori. Il piano da 41 milioni per il potenziamento degli impianti di Gela, Porto Empedocle e Trapani è un ulteriore tassello fondamentale per rafforzare la resilienza del sistema idrico regionale. Continuiamo a lavorare con serietà, senza facili illusioni, ma con la determinazione di garantire risposte immediate e programmare soluzioni strutturali per il futuro”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela