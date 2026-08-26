Schifani “La Cts sta lavorando bene, va sottratta alla divisione politica” / Video

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a margine della prima giornata di Etna Forum

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “La Commissione tecnica specialistica va sottratta, come sempre è stato fatto, alla divisione politica. Mi confronterò coi partiti per ricordare questo principio nella logica di dialettica. La Cts è un organismo strategico ha lavorato tanto e molto bene, ed è stata riformata. I componenti sono tutti nuovi e reclutati secondo principi che ho voluto dare modificando il regolamento. È un fiore all’occhiello dove tutti lavorano, non soltanto il presidente, bene. Per cui è evidente che troveremo una soluzione perché l’interesse di tutta la coalizione è quello di continuare questo percorso di aumento della crescita, dell’occupazione, dell’attrattività. L’attrattività nasce anche attraverso la velocizzazione dei pareri e la Cts è stata protagonista assieme all’assessorato con cui si confronta, l’assessorato all’Ambiente di Giusy Savarino che è stata altrattanto veloce nel recepire i propri pareri e trasformarli, con le proprie valutazioni, in autorizzazioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a margine della prima giornata di Etna Forum in merito alla nomina del nuovo presidente della Commissione Tecnica Specialistica (Cts).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).