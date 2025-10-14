Schifani incontra Foti: “Lavoriamo insieme per individuare soluzioni condivise e concrete”

PALERMO (ITALPRESS) & Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in qualità di coordinatore della Commissione Affari europei ed internazionali della Conferenza delle Regioni, ha incontrato oggi a Roma il ministro degli Affari europei e

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in qualità di coordinatore della Commissione Affari europei ed internazionali della Conferenza delle Regioni, ha incontrato oggi a Roma il ministro degli Affari europei e delle Politiche di coesione, Tommaso Foti, per anticipare alcune questioni prioritarie che saranno discusse nella prossima Conferenza delle Regioni.

Nel corso dell’incontro, ha portato all’attenzione del ministro, a nome di tutte le Regioni, la necessità di avviare forme di collaborazione con il Governo, al fine di un confronto per una migliore attuazione degli Accordi per la coesione, finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.

“L’incontro di oggi – ha dichiarato Schifani – è stato utile per anticipare al Ministro le tematiche che le Regioni porteranno in discussione nei prossimi giorni. Abbiamo voluto condividere preventivamente con il governo le criticità emerse dai territori, nella prospettiva di un dialogo costruttivo. Siamo fiduciosi che, lavorando insieme, si possano individuare soluzioni condivise e concrete, in grado di rispondere efficacemente alle necessità dei territori e di rafforzare l’efficacia degli strumenti di sviluppo e coesione”.

-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-

