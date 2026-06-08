Schifani “Impegnati a favorire opportunità di occupazione per i nostri giovani”

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nel suo intervento alla presentazione della "Kore Business School"

PALERMO (ITALPRESS) – “Investire sul capitale umano significa investire sul futuro della Sicilia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nel suo intervento alla presentazione della “Kore Business School”, oggi pomeriggio nella sede della Camera di commercio di Palermo ed Enna. L’iniziativa è stata organizzata da Confindustria Sicilia e dall’Università Kore di Enna.

“Per troppo tempo – ha aggiunto Schifani – la Sicilia ha visto partire migliaia di giovani in cerca di quelle opportunità professionali che spesso non riuscivano a trovare nella loro terra. Dobbiamo essere consapevoli che la fuga dei talenti non si contrasta con gli slogan, ma creando sviluppo, lavoro qualificato e fiducia nel futuro. I nostri ragazzi non chiedono assistenza, chiedono opportunità. E le opportunità nascono da un’economia che cresce. Negli ultimi anni il governo regionale ha impresso una svolta decisiva, risanando i conti pubblici e creando i presupposti per la crescita economica. Come dimostrano anche i riconoscimenti delle agenzie di rating internazionali. La Sicilia oggi è percepita come una Regione più affidabile, più solida e più attrattiva per chi vuole investire”.

“Il vero fattore competitivo – ha aggiunto il presidente – oggi però è rappresentato dalle competenze. Per questo stiamo puntando sulla formazione tecnica superiore, sull’aggiornamento professionale e sul rafforzamento del rapporto tra università e sistema produttivo. Dobbiamo costruire un ecosistema nel quale università, formazione professionale, imprese e istituzioni collaborino stabilmente. Stiamo portando avanti una riforma della formazione professionale, smontando un vero e proprio sistema, per consentire ai giovani siciliani di agganciare davvero le richieste del mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è fare della Sicilia una terra capace non soltanto di attrarre investimenti, ma anche di attrarre, e soprattutto trattenere, talenti“.

– Foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).