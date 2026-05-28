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Schifani “Il prestito d’onore è un segnale di vicinanza agli studenti siciliani”

Lo ha dichiarato il governatore della Sicilia, Renato Schifani, a margine della presentazione del prestito d'onore per gli studenti universitari gestito da Irfis con una dotazione di 6 milioni di euro

A cura di Redazione Redazione
28 maggio 2026 12:24
Schifani “Il prestito d’onore è un segnale di vicinanza agli studenti siciliani” -
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PALERMO (ITALPRESS) – “Il prestito d’onore per gli studenti universitari è un segnale di vicinanza della regione ai giovani. Il nostro obiettivo è sostenere gli studenti meritevoli in condizioni svantaggiate e di consentire ai giovani di rimanere in Sicilia”. Lo ha dichiarato il governatore della Sicilia, Renato Schifani, a margine della presentazione del prestito d’onore per gli studenti universitari gestito da Irfis con una dotazione di 6 milioni di euro e dell’inaugurazione della residenza universitaria di Piazza Gran Cancelliere, a Palermo.

– Foto vbo/Italpress –

(ITALPRESS).

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