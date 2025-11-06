Quotidiano di Gela

Schifani “Il mio impegno non si ferma, la Sicilia viene prima di tutto”

Così in un post sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Redazione
06 novembre 2025 19:15
PALERMO (ITALPRESS) – Tre anni fa ho preso un impegno con i siciliani: guidare questa Regione con responsabilità, determinazione e concretezza, per trasformare le promesse in risultati. Oggi mi trovo a Bruxelles per proseguire il lavoro del governo regionale in Europa, portando avanti il programma di sviluppo e le opportunità che la Sicilia merita”. Così in un post sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Mentre a Palermo la maggioranza lavora alla legge di stabilità — per garantire continuità all’azione amministrativa — io continuo a rappresentare la Sicilia nei luoghi dove si costruiscono le politiche che contano per il nostro futuro – aggiunge -. Il mio impegno non si ferma. La Sicilia viene prima di tutto”.

– Foto dal Profilo Facebook di Renato Schifani –

(ITALPRESS).

