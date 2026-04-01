Schifani “Denunciare un illecito non è fare la spia, è difendere la Sicilia” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – “Ieri ho riunito tutti i dirigenti generali della Regione per rafforzare i controlli e prevenire ogni forma di illecito e di corruzione. Non possiamo tollerare zone d’ombra”. Così in un post sul suo profilo Facebook il presidente del

PALERMO (ITALPRESS) – “Ieri ho riunito tutti i dirigenti generali della Regione per rafforzare i controlli e prevenire ogni forma di illecito e di corruzione. Non possiamo tollerare zone d’ombra”. Così in un post sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che aggiunge: “Serve trasparenza, serve rigore, però serve l’impegno di tutti. Ma questo non basta senza di voi. Da un anno abbiamo attivato una piattaforma web che assicura l’anonimato a dipendenti e collaboratori che avranno il coraggio di segnalare illeciti all’interno dei nostri uffici. Eppure, purtroppo, devo dirvi che è ancora poco utilizzata. A questo punto vi chiedo di fare la vostra parte. Se vedete qualcosa, segnalatelo. Non giratevi dall’altra parte. Denunciare un illecito non è fare la spia, è avere coraggio, è difendere la Sicilia. Noi ci siamo e io sono certo che insieme possiamo costruire una regione più giusta, pulita e trasparente. Questa è la nostra volontà. Aiutateci”, conclude il Governatore.

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-Foto IPA Agency-

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