Schifani “Concordo con il presidente di Confindustria Vecchio, nel 2026 ulteriore semplificazione burocratica e ripresenteremo norma su export”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non posso che concordare con le dichiarazioni del presidente di Confindustria Sicilia Vecchio. Nel 2026 procederemo con l’ulteriore semplificazione burocratica, come fatto nel caso della Cts per le valutazioni ambientali su cui sono intervenuto a inizio della legislatura, e ripresenteremo la norma per gli incentivi sull’export, inspiegabilmente fermata dall’Ars e che entrambi riteniamo importante. La Regione Siciliana continuerà a supportare gli imprenditori che seguiranno un percorso di legalità contro il racket”. Così il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani su Facebook.

