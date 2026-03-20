Schifani “Avanti con i termovalorizzatori in Sicilia, basta discariche” / Video

Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo con un messaggio video su Youtube

PALERMO (ITALPRESS) – “L’Europa ha detto sì al Piano regionale dei rifiuti e adesso si fa ancora di più sul serio. Andiamo avanti con i termovalorizzatori per cambiare davvero la gestione dei rifiuti in Sicilia: basta discariche, costano troppo e fanno male all’ambiente”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo con un messaggio video su Youtube per commentare il via libera da Bruxelles al piano regionale dei rifiuti e alla realizzazione dei due termovalorizzatori in Sicilia, in particolare a Palermo e a Catania.

“Abbiamo lavorato a questo Piano, atteso da molti anni, dall’inizio della legislatura – aggiunge Schifani – anche con grandi resistenze da parte di chi aveva interesse a non scardinare l’attuale sistema. Oggi abbiamo il via libera da Bruxelles, che ci riempie di orgoglio per il buon lavoro svolto. Negli ultimi giorni il governo nazionale ha anche prorogato di tre anni il mio incarico da commissario straordinario: un segnale chiaro per proseguire su questa strada senza fermarci. Avremo due impianti moderni di termovalorizzazione, a Palermo e Catania, per chiudere finalmente il ciclo dei rifiuti tra differenziata, riuso ed energia. I progetti arriveranno entro aprile, le gare a fine anno”.

“Questo nuovo sistema non solo sarà più sostenibile – conclude Schifani – ma permetterà anche un contenimento dei costi per i cittadini, con l’obiettivo concreto di ridurre la Tari, oggi appesantita dalle spese elevate per le discariche e per il trasporto dei rifiuti. Adesso si accelera. Senza più rinvii”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).