Quotidiano di Gela

Schifani arrivato a Niscemi, riunione operativa al Comune sulla frana

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) & Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è appena arrivato a Niscemi. Dopo una riunione operativa al Comune con il sindaco Massimo Conti, il coordinatore dell& commissariale per l&

A cura di Redazione Redazione
11 febbraio 2026 11:30
Schifani arrivato a Niscemi, riunione operativa al Comune sulla frana -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è appena arrivato a Niscemi. Dopo una riunione operativa al Comune con il sindaco Massimo Conti, il coordinatore dell’ufficio commissariale per l’emergenza Duilio Alongi e il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina – in paese già da ieri – è previsto un punto stampa.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela