Schifani “Abbiamo azzerato il disavanzo, abbiamo avanzo di oltre 2 miliardi. E’ un risultato straordinario” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo azzerato il disavanzo”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrando i cronisti a Palazzo d’Orleans, al termine della riunione della giunta, per fare il punto sulla situazione finanziaria della Regione. Per la prima volta, infatti, la Regione chiuderà quest’anno con un avanzo di 2,15 miliardi di euro. “E’ un risultato straordinario – ha aggiunto il presidente -. E’ un’enorme soddisfazione che premia lo sforzo di tutti noi. Naturalmente quest’anno lavoreremo con una finanziaria più espansiva, anche perché potremo finalmente liberare gli accantonamenti”.

“Si sono conclusi i lavori di accertamento del 2024 sui conti delle Regione e risulta una dato – ha sottolineato Schifani -, abbiamo un risultato di gestione pari a 3 miliardi e 51 mila euro. Di questi, 900 serviranno a ripianare definitivamente il disavanzo (che nel 2018 ammontava a 7,3 miliardi di euro nel 2018). I rimanenti 2 miliardi e 150 milioni di euro saranno utilizzati per investimenti. Queste somme saranno disponibili una volta chiuso il giudizio di parifica con la Corte dei Conti che mi auguro possa realizzarsi nei primi mesi dell’anno successivo”. Le entrate maggiori che danno “il senso della crescita”, ha sottolineato ancora il governatore, vengono dall’Irpef per oltre un 1 miliardo e 125 milioni di euro, dall’Ires per 466 milioni, dall’Iva 387 milioni, e dal bollo 116 milioni, imposta di registro 73 milioni , e 35 milioni di imposta di bollo.

“La maggioranza è coesa e lavora bene, confrontandosi quotidianamente con il governo nazionale. Sono andato tante volte a Roma ma mai per chiedere o con il cappello in mano, ma per discutere, per condividere riforme. Dall’altro lato il governo nazionale è stato sempre attento ai temi che ci riguardano nel rispetto delle parti e dei ruoli”, ha aggiunto Schifani.

