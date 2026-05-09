Schifani a Ravanusa “La nostra Giunta sta lavorando bene, con spirito di squadra”

PALERMO (ITALPRESS) – “Quando si vuole si può. Non occorre soltanto la volontà, ma la pervicacia, la determinazione, e anche lo spirito di squadra. E sono orgoglioso della mia squadra, ha la mia fiducia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana,

PALERMO (ITALPRESS) – “Quando si vuole si può. Non occorre soltanto la volontà, ma la pervicacia, la determinazione, e anche lo spirito di squadra. E sono orgoglioso della mia squadra, ha la mia fiducia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Ravanusa, nel suo intervento per la presentazione del progetto di riqualificazione dell’area devastata dall’esplosione dell’11 dicembre 2021 che ha provocato la morte di 9 persone. “La nostra è una giunta che sta lavorando bene – ha proseguito -. Qui si è voluto fare squadra con gli stessi progettisti, il territorio, l’amministrazione comunale e il governo regionale. In questa occasione c’è stata una solidarietà del sistema spontanea, abbiamo lavorato con una sintonia univoca per dare una risposta a un territorio che ha sofferto”, ha concluso.

“Abbiamo messo in cantiere grandi iniziative: i termovalorizzatori, l’aeroporto di Comiso, le terme di Sciacca. E siamo alla vigilia dell’apertura delle terme di Sciacca: ormai il gioco è fatto, siamo fiduciosi e ottimisti per far venire i turisti anche d’inverno. È stato messo su un grande lavoro”, ha detto ancora. “È un territorio regionale che sta cambiando identità: stiamo crescendo come economia, come posti di lavoro, come sviluppo – ha proseguito -. Gli effetti concreti magari li toccheremo fra qualche anno, ma già ci sono quelli pratici e quelli finanziari, con una disoccupazione che comincia a diminuire”, ha aggiunto.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).