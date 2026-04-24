Schifani a Niscemi: "Consegneremo tra pochi giorni i 25 alloggi agli sfollati"

Sono circa settanta le persone che troveranno collocazione negli alloggi di via Spagna.

Niscemi. "I tempi sono stati rapidi e tra pochi giorni consegneremo questi 25 alloggi agli sfollati". Il presidente della Regione Renato Schifani lo ha detto durante un sopralluogo negli alloggi di social housing di via Spagna, a Niscemi), destinati alle famiglie sfollate a causa della frana. "C'è una grande sinergia con la struttura commissariale, con il Comune e la protezione civile", ha aggiunto Schifani. Sono circa settanta le persone che troveranno collocazione negli alloggi di via Spagna. "Rimangono circa 150 famiglie da ricollocare - ha detto il sindaco Massimiliano Conti - tutte sono attualmente in immobili in affitto, con la copertura del contributo economico che eroghiamo". Sono invece 57 le aziende che hanno già ottenuto i fondi per ripartire con le attività.