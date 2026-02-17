Schianto sul lungomare, centauro ferito rianimato dal sindaco Di Stefano

Il centauro è stato trasferito in ospedale. Le sue condizioni sono gravi

Gela. È stato molto grave lo schianto sul lungomare. Il centauro coinvolto, probabilmente nel tentativo di un sorpasso, ha perso il controllo della moto, finendo su un marciapiede. Tra i primi a intervenire, per rianimarlo con un massaggio cardiaco, il sindaco Terenziano Di Stefano, che si trovava a transitare in zona per un sopralluogo al vicino museo del mare. Sono arrivati i sanitari per effettuare tutti gli interventi necessari. Il centauro è stato trasferito in ospedale. Le sue condizioni saranno monitorate. Prima dell'intervento del sindaco, il centauro era in arresto cardiaco.