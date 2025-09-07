Schianto stradale su un tratto di corso Aldisio, due vetture coinvolte

Sul posto, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, per i rilievi del caso

Gela. L'impatto è stato violento su un tratto di corso Aldisio. Un suv Mercedes e una Fiat Punto hanno riportato danni proprio a causa dello schianto. La Fiat Punto è finita sul marciapiede a pochi centimetri da uno degli ingressi di un immobile della zona. Sul posto, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, per i rilievi del caso. Il tratto di strada è stato interdetto al traffico per consentire le operazioni necessarie. Pare che a bordo del suv ci fossero cinque persone mentre una era alla guida della Fiat Punto. Sono stati tutti trasportati in ospedale per accertamenti.