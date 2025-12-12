Schianto stradale in via Madonna del Rosario, violento impatto tra un'auto e uno scooter

Sul posto, in serata, sono arrivate le ambulanze e i rilievi sono in corso da parte della municipale

Gela. L'impatto, lungo un tratto di via Madonna del Rosario, è avvenuto tra una vettura e uno scooter. Lo scooterista è finito sul selciato stradale. Sul posto, in serata, sono arrivate le ambulanze e i rilievi sono in corso da parte della municipale. Nonostante lo schianto, le condizioni dei coinvolti non sarebbero gravi.