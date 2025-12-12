Quotidiano di Gela

Schianto stradale in via Madonna del Rosario, violento impatto tra un'auto e uno scooter

Sul posto, in serata, sono arrivate le ambulanze e i rilievi sono in corso da parte della municipale

A cura di Redazione Redazione
12 dicembre 2025 21:08
Schianto stradale in via Madonna del Rosario, violento impatto tra un'auto e uno scooter -
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. L'impatto, lungo un tratto di via Madonna del Rosario, è avvenuto tra una vettura e uno scooter. Lo scooterista è finito sul selciato stradale. Sul posto, in serata, sono arrivate le ambulanze e i rilievi sono in corso da parte della municipale. Nonostante lo schianto, le condizioni dei coinvolti non sarebbero gravi.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela