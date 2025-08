Schianto stradale, gravi le condizioni dei coniugi gelesi: piccolo figlio fuori pericolo

I coniugi gelesi quarantenni, lui un lavoratore trasfertista e lei una professionista, erano a bordo di un suv

Gela. Sono gravi le condizioni dei coniugi gelesi, ieri coinvolti nel tragico incidente stradale verificatosi su un tratto della Gela-Catania, nei pressi di Caltagirone. Sono stati entrambi sottoposti a delicati interventi chirurgici. In totale, sono cinque i mezzi coinvolti, compreso il suv sul quale viaggiavano i gelesi, entrambi quarantenni, lui un lavoratore trasfertista e lei una professionista. Non ha riportato gravi conseguenze invece il piccolo figlio che era a bordo dell'auto insieme a loro. Pare che stessero raggiungendo Catania. I coniugi, trasferiti nei nosocomi della zona, rimangono in prognosi riservata. Sono due le vittime, entrambe ragusane, che erano a bordo di un'auto finita oltre il guard rail. Anche due autoarticolati hanno riportato danni. C'è forte apprensione per i gelesi.