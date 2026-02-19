Schianto mortale sul lungomare, proseguono verifiche e accertamenti tecnici

Fabio Toscano è deceduto nonostante il trasferimento in ospedale. Oggi i funerali

Gela. La tragica morte del ventinovenne Fabio Toscano, due giorni fa vittima di un grave incidente stradale, su un tratto del lungomare Federico II di Svevia, è al vaglio degli investigatori. Come riferito ieri, non è stata disposta l'autopsia sul corpo del giovane centauro ma è stata acquisita la documentazione medica, in ospedale. A seguito dello schianto, uno dei primi a intervenire è stato il sindaco Terenziano Di Stefano, in zona per effettuare un sopralluogo presso il museo del mare. Il primo cittadino ha praticato un massaggio cardiaco per rianimare il ventinovenne. Toscano è deceduto nonostante il trasferimento in ospedale. La procura e gli agenti di polizia stanno conducendo verifiche tecniche e sono state effettuate acquisizioni, allo scopo di avere elementi ulteriori per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il giovane era in sella alla sua moto Honda. Sia Di Stefano sia l'assessore Romina Morselli, a sua volta presente al momento dell'incidente, sono stati sentiti così da fornire particolari in più sul sinistro stradale. Oggi, si tengono i funerali, nella chiesa di San Giovanni Evangelista.