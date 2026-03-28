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Scavone, finanziamento per manutenzioni immobili Iacp: previsti centro ascolto e doposcuola

Quella di via Arica e più in generale l'area di Scavone, da anni, sono spesso in condizioni di forte precarietà, per mancanza di manutenzioni strutturali. In molte abitazioni, si registrano evidenti disservizi

A cura di Redazione Redazione
28 marzo 2026 07:30
Scavone, finanziamento per manutenzioni immobili Iacp: previsti centro ascolto e doposcuola - La zona di via Arica
La zona di via Arica
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Attualità
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Gela. Poco più di un milione di euro, dalla programmazione 2021-2027, per interventi di riqualificazione in una delle aree dello Iacp, a Scavone. Il finanziamento è stato confermato dall'assessorato regionale infrastrutture e mobilità. Sono previsti lavori di manutenzione in undici alloggi popolari e la realizzazione di un centro di ascolto e di un doposcuola, in una struttura di via Arica. Il finanziamento è stato concesso su progetto presentato dallo Iacp di Caltanissetta, che anche in città gestisce immobili popolari. Quella di via Arica e più in generale l'area di Scavone, da anni, sono spesso in condizioni di forte precarietà, per mancanza di manutenzioni strutturali. In molte abitazioni, si registrano evidenti disservizi.

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