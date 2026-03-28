Scavone, finanziamento per manutenzioni immobili Iacp: previsti centro ascolto e doposcuola

Quella di via Arica e più in generale l'area di Scavone, da anni, sono spesso in condizioni di forte precarietà, per mancanza di manutenzioni strutturali. In molte abitazioni, si registrano evidenti disservizi

Gela. Poco più di un milione di euro, dalla programmazione 2021-2027, per interventi di riqualificazione in una delle aree dello Iacp, a Scavone. Il finanziamento è stato confermato dall'assessorato regionale infrastrutture e mobilità. Sono previsti lavori di manutenzione in undici alloggi popolari e la realizzazione di un centro di ascolto e di un doposcuola, in una struttura di via Arica. Il finanziamento è stato concesso su progetto presentato dallo Iacp di Caltanissetta, che anche in città gestisce immobili popolari. Quella di via Arica e più in generale l'area di Scavone, da anni, sono spesso in condizioni di forte precarietà, per mancanza di manutenzioni strutturali. In molte abitazioni, si registrano evidenti disservizi.