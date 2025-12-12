Scavi clandestini e ricettazione di beni archeologici, 45 misure cautelari dal gip di Catania

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Catania su richiesta della locale Procura

CATANIA (ITALPRESS) – Dalle prime ore dell’alba, nell’ambito di una complessa indagine denominata “GHENOS”, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo – coordinati dalla Procura Distrettuale di Catania – stanno eseguendo, nelle province del territorio siciliano, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna, estendendo le attività di delega anche a Roma, Firenze, Ravenna, Ferrara, fino anche in territorio estero, Regno Unito e Germania, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, nei confronti di 45 persone. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Catania su richiesta della locale Procura.

Tutti gli indagati, a vario titolo, devono rispondere di associazione per delinquere, violazione in materia di ricerche archeologiche, impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, impiego di denaro di provenienza illecita, furto di beni culturali, ricettazione di beni culturali, autoriciclaggio di beni culturali, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, uscita o esportazione illecita di beni culturali, contraffazione di opere d’arte e ricettazione. All’operazione partecipano i Carabinieri competenti sul territorio, il 12^ Nucleo Elicotteri Carabinieri e lo Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Sicilia”. L’esecuzione è coordinata con quella diretta dalla Procura di Catanzaro relativa ad indagine in parte collegata. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso dell’odierna conferenza stampa convocata per le ore 11:00 presso la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania che sarà video-collegata con la Procura di Catanzaro ed il Comando Centrale dei CC del NTPC di Roma.

