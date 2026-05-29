Scatta la pulizia straordinaria del litorale

Gela avvia la pulizia straordinaria del litorale e intensifica gli interventi sul verde urbano. Affidati a Ghelas lavori di scerbamento e manutenzione per oltre 200 mila euro complessivi

Gela. È partita la pulizia straordinaria del litorale gelese mentre, parallelamente, il Comune accelera sugli interventi di manutenzione del verde urbano per affrontare una criticità che, puntualmente con l’avvicinarsi dell’estate, torna a far discutere: aree verdi incolte, degrado diffuso e rischio incendi.

Di fronte alla necessità di intervenire ma con risorse economiche limitate, l’amministrazione ha deciso ancora una volta di affidarsi alla società in house Ghelas, chiamata a occuparsi delle operazioni di scerbamento e decespugliamento in diverse aree urbane. I tecnici del settore Ambiente, guidato dall’assessore e vicesindaco Giuseppe Fava, hanno definito il piano degli interventi, che prevede un investimento di circa 63 mila euro. Saranno impiegati trattori e mezzi specifici per garantire la pulizia delle zone individuate come maggiormente bisognose di intervento.

Questa mattina, inoltre, il vicesindaco Giuseppe Fava ha effettuato un sopralluogo in via Rio de Janeiro, nell’area adiacente a quella destinata a ospitare il futuro parcheggio giardino, una delle opere previste nel piano di riqualificazione urbana.

Il nuovo parcheggio giardino sarà fruibile anche per i visitatori delle mura timoleontee e in occasione dei concerti previsti nel periodo estivo nella area del Playground.

L’obiettivo dell’amministrazione resta quello di arrivare alla stagione estiva con una città più decorosa, riducendo al tempo stesso i rischi legati alla vegetazione incolta e alle alte temperature che, negli ultimi anni, hanno spesso alimentato emergenze incendi anche all’interno del tessuto urbano.