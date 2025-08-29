Quotidiano di Gela

Sbarchi di migranti nel Siracusano, 2 scafisti fermati e 16 rimpatri

Numerosi sbarchi hanno interessato nei giorni scorsi le coste siracusane, con l'arrivo di 254 migranti di varie nazionalità

A cura di Redazione
29 agosto 2025 12:19
Sbarchi di migranti nel Siracusano, 2 scafisti fermati e 16 rimpatri -
Cronaca
Italpress
Regione
Condividi

SIRACUSA (ITALPRESS) – In seguito ai numerosi sbarchi che hanno interessato nei giorni scorsi le coste siracusane, con l’arrivo di 254 migranti di varie nazionalità, gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno eseguito il fermo di due egiziani di 21 e 35 anni, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Sempre nella stessa giornata, al termine di attenti riscontri ottenuti grazie al lavoro dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia scientifica, in seguito alle operazioni di identificazione e fotosegnalamento degli stranieri, 16 cittadini egiziani sono stati trasferiti nei centri dell’isola e in alcuni centri in Italia per il successivo rimpatrio nel loro Paese.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela