IL CASO Save the woman: nuove operatrici antiviolenza ma manca un centro in città

Una rete di volontarie pronta a diventare presidio sul territorio: «Serve un centro antiviolenza»

Gela. Sono pronte, formate e animate dalla volontà di esserci. Le donne gelesi di Save the Woman, si preparano a diventare un punto di riferimento per chi vive situazioni di violenza e ha bisogno di trovare ascolto, sostegno e protezione. Un impegno che, però, oggi si scontra con una carenza importante: la città non dispone ancora di un centro antiviolenza.

L’iniziativa di Save the Woman si inserisce proprio in questo percorso: trasformare la sensibilizzazione in azione concreta, la formazione in competenza e la disponibilità delle volontarie in una presenza reale sul territorio.

A cambiare, intanto, è anche il volto delle donne che chiedono aiuto. Se per molto tempo la violenza è stata raccontata soprattutto attraverso le storie di ragazze giovani, oggi sono sempre più le donne mature che trovano la forza di denunciare. Donne che, dopo anni di silenzi, possono arrivare a riconoscere la violenza subita e decidere di spezzare un ciclo fatto di sopraffazione, controllo e paura. Un segnale importante, che richiama la necessità di una sensibilizzazione capace di raggiungere tutte le fasce d’età, senza stereotipi.