Quotidiano di Gela

Sauna rilasciato, la morte della compagna non dovuta a violenza

L'autopsia pare escluda una morte violenta della donna, che aveva da tempo intrapreso una relazione con Sauna

A cura di Redazione Redazione
07 ottobre 2025 16:38
Sauna rilasciato, la morte della compagna non dovuta a violenza -
Gela
Cronaca
Condividi

Formentera (Spagna). Non ci sono riscontri sul corpo di Luisa Asteggiano che possano collegare il suo decesso a una presunta azione violenta del compagno, l'imprenditore Ivan Sauna, di origine gelese ma ormai da anni trapiantato in Lombardia e nelle isole spagnole, dove svolge la sua attività nel settore turistico. Sauna era stato fermato ieri, a Formentera, perché fortemente sospettato di aver ucciso la compagna, trovata con diverse ecchimosi e con vari lividi. L'uomo ha però negato. L'autopsia pare escluda una morte violenta della donna, che aveva da tempo intrapreso una relazione con Sauna. A Formentera, viveva insieme al figlio avuto da una precedente relazione matrimoniale. Sauna è stato rimesso in libertà

In foto Ivan Sauna

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela