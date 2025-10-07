Sauna rilasciato, la morte della compagna non dovuta a violenza

L'autopsia pare escluda una morte violenta della donna, che aveva da tempo intrapreso una relazione con Sauna

Formentera (Spagna). Non ci sono riscontri sul corpo di Luisa Asteggiano che possano collegare il suo decesso a una presunta azione violenta del compagno, l'imprenditore Ivan Sauna, di origine gelese ma ormai da anni trapiantato in Lombardia e nelle isole spagnole, dove svolge la sua attività nel settore turistico. Sauna era stato fermato ieri, a Formentera, perché fortemente sospettato di aver ucciso la compagna, trovata con diverse ecchimosi e con vari lividi. L'uomo ha però negato. L'autopsia pare escluda una morte violenta della donna, che aveva da tempo intrapreso una relazione con Sauna. A Formentera, viveva insieme al figlio avuto da una precedente relazione matrimoniale. Sauna è stato rimesso in libertà

In foto Ivan Sauna