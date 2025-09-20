Sarri “Nel derby in campo per lottare per il nostro popolo”

ROMA (ITALPRESS) - "La Roma parte in vantaggio? Non mi importa nulla. Il derby è il derby, una partita particolare, estremamente sentita, una delle più sentite al mondo. Il livello di adrenalina è alt...

ROMA (ITALPRESS) - "La Roma parte in vantaggio? Non mi importa nulla. Il derby è il derby, una partita particolare, estremamente sentita, una delle più sentite al mondo. Il livello di adrenalina è alto, la componente emotiva è superiore a quella tattica. Il derby è una partita tra due popoli che si odiano dal punto di vista sportivo: a me interessa che la mia squadra vada in campo e lotti per il popolo, poi chi è favorito non importa". Queste le parole del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia del derby contro la Roma.

"Dobbiamo lottare per il nostro popolo, questo è l'obiettivo, a qualunque condizione, pure con i 35 gradi che ci saranno domani in campo - ha aggiunto l'allenatore biancoceleste in conferenza stampa -. Ho giocato sei derby, ne ho perso uno e ricordo quello, il disagio e la tristezza dei giorni successivi. Ricordo quasi con vergogna il ritorno al centro sportivo dopo la sconfitta. Ne ho parlato anche con i ragazzi: se non fai tutto il possibile, rischi di deludere il tuo popolo. Questo è quello che deve restare nel nostro cuore e nel nostro cervello: non dobbiamo sbagliare niente".

Di sbagliato, secondo Sarri, c'è l'orario. "Giocare il derby alle 12.30 con un grande caldo, non è una sconfitta della Lazio o della Roma, ma è una sconfitta del calcio e delle istituzioni. Se chi deve mantenere l'ordine pubblico prende queste decisioni ammette le difficoltà. Ma a noi non deve importare nulla: se c'è una partita per la quale vale la pena morire per il caldo, questa è il derby".

Il tecnico biancoceleste torna sulla partita e parla del collega che siede sulla panchina dei giallorossi. "Le squadre di Gasperini sono sempre fisiche, aggressive, ti creano un milione di difficoltà. Bisogna restare su altissimi livelli tecnici per mandare a vuoto la loro aggressività. Ho grande rispetto per Gasperini, come uomo e come persona: è un grande allenatore, darà tanto alla Roma, ma domani è il derby e saremo parecchio contro", ha concluso Sarri.

