"Sant'Elia", operatrice precipitata in ascensore: Alario, "accertare responsabilità"

Caltanissetta. “Sulla sicurezza dei lavoratori non si può transigere nè sono ammissibili riduzioni di risorse”. Il segretario confederale Ugl Andrea Alario commenta così quanto accaduto ieri all'ospedale “Sant'Elia” di Caltanissetta. Una dipendente, che era in ascensore, è precipitata dal terzo piano a quello meno uno, a causa di un cedimento strutturale. Ha riportato la frattura delle gambe. “Non è accettabile che un operatore sanitario possa trovarsi in queste situazioni mentre svolge la propria attività – aggiunge Alario – vanno rintracciate tutte le responsabilità e bisogna valutare se siano mancati i necessari presidi di sicurezza per bloccare l'ascensore. Quanto accaduto ieri poteva avere conseguenze peggiori e tragiche. Siamo vicini alla dipendente che è rimasta ferita. All'interno dell'ascensore avrebbe potuto esserci pure un paziente, trasportato in barella. Vanno avviate verifiche immediate”.