Santa Lucia Soccorso ANPAS Gela: volontari in campo per l’emergenza
Dopo un percorso di formazione e preparazione, i volontari sono pronti a scendere in campo per offrire il proprio contributo a sostegno della sanità e dell’emergenza.
Gela. Un nuovo importante traguardo per Santa Lucia Soccorso ANPAS Gela. Dopo un percorso di formazione e preparazione, i volontari sono pronti a scendere in campo e a mettere le proprie competenze al servizio della comunità, a supporto delle attività di emergenza.
Per l’associazione si apre così una nuova fase, frutto di anni di impegno, passione e spirito di volontariato. A disposizione delle attività di soccorso ci sarà anche un’ambulanza ABZ, pronta a supportare gli interventi sul territorio.
Un risultato che rappresenta un punto di partenza per una squadra chiamata ora a trasformare formazione ed esperienza in un aiuto concreto per chi si trova in difficoltà.