Santa Lucia, i fedeli scrivono al vescovo: "Don Filippo Celona resti con noi"

La loro, spiegano, non è una presa di posizione polemica, ma il desiderio di condividere pubblicamente il percorso di crescita vissuto dalla comunità sotto la guida di don Celona.

Gela. Una lettera aperta, rispettosa nei toni ma carica di riconoscenza e speranza. È quella che i fedeli della parrocchia Santa Lucia hanno indirizzato al vescovo della diocesi di Piazza Armerina, monsignor Rosario Gisana, chiedendo di riconsiderare il trasferimento del parroco don Filippo Celona, destinato alla parrocchia Regina Pacis.

Nella missiva, i parrocchiani precisano fin dall'inizio di non voler mettere in discussione le prerogative del vescovo nelle scelte pastorali, che dichiarano di accogliere "con rispetto filiale". La loro, spiegano, non è una presa di posizione polemica, ma il desiderio di condividere pubblicamente il percorso di crescita vissuto dalla comunità sotto la guida di don Celona, affinché possa essere valutato prima che il cambiamento diventi definitivo.

I fedeli parlano di una comunità "che semina", descrivendo le iniziative che negli ultimi anni hanno contribuito a rafforzare la vita parrocchiale. Tra queste, il primo Grest organizzato dalla parrocchia, che ha coinvolto quasi settanta bambini e ragazzi provenienti da famiglie con esperienze e condizioni sociali differenti, accomunati da momenti di gioco, preghiera e condivisione. Un'esperienza che viene definita "un seme piccolo, ma è il Vangelo che prende carne davanti ai nostri occhi".

Nella lettera viene inoltre evidenziata la partecipazione crescente agli appuntamenti di adorazione eucaristica e alla preghiera carismatica del giovedì, che richiamano fedeli anche dalle altre parrocchie di Gela. Secondo gli estensori della missiva, molte persone si sarebbero riavvicinate ai sacramenti, mentre altre avrebbero trovato nella comunità un luogo di accoglienza, ascolto e condivisione.

È proprio facendo leva su questo cammino, che i firmatari chiedono al vescovo di valutare la possibilità che don Filippo Celona possa continuare ad accompagnare la comunità di Santa Lucia. Una richiesta formulata "con umiltà", nella convinzione che il percorso intrapreso non sia ancora concluso e che quanto costruito possa continuare a crescere.

La lettera si conclude con un messaggio di piena comunione con la Chiesa. I fedeli assicurano la loro preghiera per il vescovo e affidano allo Spirito Santo il futuro della comunità, ribadendo gratitudine per il cammino compiuto e fiducia nelle decisioni che saranno assunte.