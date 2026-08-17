Sanità, Pd: "Schifani e Caruso vengano al Vittorio Emanuele, perché FdI e Lega del tutto assenti?"

I dirigenti del Pd locale, infine, dopo il nulla di fatto del tavolo istituzionale con Asp della scorsa settimana, rinnovano un appello pure al manager Salvatore Ficarra

Gela. Oggi, inizia il diciassettesimo giorno del presidio allestito davanti all'ospedale “Vittorio Emanuele”, attraverso il quale l'amministrazione comunale rivendica un potenziamento del sistema sanitario locale. Ieri, il banchetto non si è tenuto, come capita nelle giornate domenicali. Da questa mattina, sindaco, assessori e consiglieri comunali di maggioranza proseguiranno nei turni per dare una presenza tangibile e accogliere i cittadini che in queste settimane stanno aderendo all'iniziativa. Il sindaco Terenziano Di Stefano, nella giornata di Ferragosto, un appello l'ha rinnovato al presidente della Regione Renato Schifani e all'assessore regionale Marcello Caruso, affinché vengano in visita nel nosocomio di Caposoprano. Si è rivolto anche al premier Giorgia Meloni, ricordandole che “Gela è una città italiana e ha bisogno del suo autorevole intervento”, finalizzato a nuovi innesti in un nosocomio da anni in costante apnea, quanto a personale e servizi. “Come Partito democratico – fanno sapere i dem – ci rivolgiamo ancora una volta al presidente Schifani e all'assessore regionale Caruso. Vengano a Gela e prendano atto della condizione del nostro ospedale. Il Pd si è fatto fautore di iniziative istituzionali, comprese l'interrogazione sul tema sanità portata all'Ars dal nostro parlamentare Giovanni Burtone. Al presidio verranno esponenti nazionali e regionali del partito”. Secondo i dem, proprio per il clamore che sta riscuotendo l'iniziativa, che è supportata da tanti cittadini, “non si capisce come mai partiti di governo, regionale e nazionale, come Fratelli d'Italia e Lega, siano completamente assenti”. I dirigenti del Pd locale, infine, dopo il nulla di fatto del tavolo istituzionale con Asp della scorsa settimana, rinnovano un appello pure al manager Salvatore Ficarra. “Si rechi all'ospedale “Vittorio Emanuele” - concludono – per constatare, sul campo, le tante criticità irrisolte”.