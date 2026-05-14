Sanità locale, Biundo: "Per rafforzare personale in ospedale lavoriamo ad attivazione rete formativa"

Nel confronto tra commissione consiliare e deputati, ha voluto concentrare l'attenzione su proposte pratiche

Gela. Le carenze ci sono e si fanno sentire nel sistema sanitario locale, come emerso peraltro nel corso dell'audizione che la commissione consiliare sanità, presieduta dal consigliere civico Floriana Cascio, ha tenuto, a Palazzo di Città, a inizio settimana, in presenza dei parlamentari regionali e nazionali del territorio. Nel corso di quel confronto, il capogruppo forzista Antonino Biundo, partendo dall'esperienza quotidiana maturata nella struttura sanitaria che dirige, al “Vittorio Emanuele”, ha voluto concentrare l'attenzione su proposte pratiche. “Principalmente, ho ricordato che stiamo lavorando all'attivazione della rete formativa per diversi reparti del nostro ospedale – dice – in questo modo, potremmo avere specializzandi impegnati sul campo, durante le ore destinate alla formazione pratica, capaci di dare un supporto alle strutture del nostro nosocomio. Si bilanciano le ore destinate al servizio e quelle per il percorso di studio. Tutto dovrà passare dal ministero ma sono fiducioso che il lavoro condotto, anche insieme ad Asp e alla direzione del nostro ospedale, possa dare frutti. E' una proposta che stiamo sostenendo su più livelli”.