Sanità depotenziata, Donegani: "Riconvocare il tavolo di confronto"

La vicenda sanità è ancora irrisolta

Gela. Il tavolo di confronto sulla sanità cittadina va riconvocato "entro il 18 settembre". La richiesta arriva dal segretario regionale "PeR" Miguel Donegani. "Alla luce delle notizie relative alla convocazione, da parte dell’assessore regionale alla salute Daniela Faraoni, dei direttori generali delle Asp siciliane per discutere della nuova rete ospedaliera, "Progressisti e Rinnovatori" torna a ribadire con forza la necessità di un confronto serio e immediato sui bisogni del territorio. Come segretario regionale di "PeR" chiedo la riconvocazione urgente del tavolo sanitario, già istituito, per affrontare insieme la situazione e definire le priorità locali. È indispensabile - dice Donegani - che, prima della riunione del 18 settembre, il direttore dell’Asp di Caltanissetta riceva un mandato chiaro e condiviso, così da portare a Palermo le istanze del nostro territorio. Qualora i tempi ristretti non consentissero la convocazione formale del tavolo, si chieda almeno un incontro immediato presso l’Asp, dove consegnare la documentazione e le proposte già depositate in Commissione regionale". Per Donegani, la concertazione sul tema è essenziale. "La sanità e la salute devono rimanere sempre centrali, senza rinvii né esitazioni. Non possiamo abbassare la guardia: i cittadini hanno diritto a risposte concrete e tempestive. "PeR" chiede pertanto che il tavolo sanitario venga convocato prima del 18 settembre, così da garantire che le decisioni sulla rete ospedaliera tengano conto delle reali esigenze del nostro territorio. "Progressisti e Rinnovatori" - conclude Donegani - è al fianco delle comunità, per difendere la salute come diritto fondamentale di tutti".