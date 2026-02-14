San Valentino: non più solo una festa per coppie ma di tutte le forme d’amore

Non sono mancate le classiche rose rosse, simbolo intramontabile di passione e le pasticcerie e forni hanno proposto dolci a tema.

Gela. San Valentino si trasforma e amplia il suo significato, diventando la giornata dedicata ai legami autentici che resistono nel tempo e danno valore alla quotidianità.

Protagoniste di questo 14 febbraio sono state anche le coppie sposate da oltre cinquant’anni, vere testimonianze di un sentimento costruito giorno dopo giorno.

Non sono mancate le classiche rose rosse, simbolo intramontabile di passione e dedizione, consegnate con lo stesso gesto semplice ma carico di significato. Pasticcerie e forni hanno proposto dolci a tema, rigorosamente a forma di cuore, torte decorate e biscotti glassati che hanno reso ancora più dolce la giornata. Piccoli segni che raccontano una tradizione che si rinnova, adattandosi ai tempi ma senza perdere la sua essenza.

Il messaggio che emerge è chiaro: San Valentino non è più soltanto la festa degli innamorati, ma l’esaltazione di ogni tipo d’amore — romantico, familiare, duraturo e d’amicizia.