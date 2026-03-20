San Giacomo, comitato ha incontrato il sindaco

Le iniziative messe in campo

Gela. Il Comitato di Quartiere San Giacomo-Area urbana 2 si è riunito insieme al sindaco Terenziano Di Stefano, per definire una serie di nuove iniziative a beneficio del quartiere. Nel corso dell’incontro sono state affrontate alcune criticità presenti che, grazie alla piena disponibilità e apertura dell’amministrazione comunale, si sta lavorando per superare. La riunione è stata inoltre occasione per discutere su nuovi progetti di riqualificazione urbana, l’organizzazione di eventi culturali e l’implementazione di misure volte a migliorare la sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e la qualità della vita dei residenti. Tra le iniziative in programma, è stata annunciata per il prossimo 12 aprile la giornata “coloriAMO l’Area Urbana 2”, dedicata alla tinteggiatura delle ringhiere dell’intero quartiere, un momento di partecipazione attiva e cura condivisa degli spazi comuni. "Il sindaco ha dimostrato attenzione e interesse verso le istanze presentate, garantendo la propria disponibilità a una collaborazione costante con il comitato", fanno sapere dal comitato. Il presidente Giuseppe Scerra ha inoltre precisato che il comitato si è formalmente costituito in associazione, dotata di regolare statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Il comitato invita tutti i residenti a rimanere aggiornati e a partecipare attivamente alle prossime iniziative, che saranno comunicate.