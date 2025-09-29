San Giacomo, ancora rubinetti a secco

La situazione ha provocato forti malumori tra gli abitanti, molti dei quali hanno trascorso la notte in attesa di un’erogazione che non è mai arrivata.

Gela. Mattinata di disagi nel quartiere San Giacomo, dove i residenti si sono svegliati ancora una volta senza acqua corrente. Nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale, che aveva annunciato una regolare ripresa della distribuzione idrica già da sabato pomeriggio, dopo l'ennesima rottura che si era verificata in contemporanea all’interruzione necessaria per il primo dei due inserimenti della nuova condotta di San Leo, i rubinetti sono rimasti a secco per tutta la notte e la mattinata di oggi. La situazione ha provocato forti malumori tra gli abitanti, molti dei quali hanno trascorso la notte in attesa di un’erogazione che non è mai arrivata. Cresce così la frustrazione del quartiere, che chiede risposte chiare e soluzioni definitive a un problema che si ripete ormai troppo spesso.