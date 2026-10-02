Salvo Tilaro porta in alto il nome di Gela in giro per il mondo: “È sempre un'emozione unica”

Le dichiarazioni ai nostri microfoni dell’atleta e del vicepresidente dell’Atletica Gela Francesco Alabiso.

Gela. La città di Gela si gode i risultati ottenuti da Salvo Tilaro, mezzofondista locale reduce da diverse gare di successo a livello regionale, nazionale e, da diverso tempo, anche internazionale. Ai nostri microfoni, l’atleta ci ha raccontato l’esperienza danese vissuta a Copenhagen.

“Ho fatto un tempo di 1:25 nonostante abbia riscontrato qualche difficoltà dovuta alle alte temperature. Tutto sommato, però, mi reputo soddisfatto - dichiara Tilaro ai nostri microfoni -. Mi sta piacendo sempre di più gareggiare all’estero, anche di più rispetto a gareggiare in Italia o in Sicilia. Mi piace fare nuove conoscenze ed è sempre emozionante portare alto il nome di Gela. Adesso mi preparo per gareggiare ad aprile a Praga”.

Grande soddisfazione anche per l’Atletica Gela, società sportiva che da sempre lo accompagna nel suo cammino offrendogli la possibilità di gareggiare in giro per il mondo.

“Per noi è una grande soddisfazione quella di vedere Salvo divertirsi in giro per l’Europa - dichiara con entusiasmo Francesco Alabiso, vicepresidente dell’associazione -. Sono soddisfazioni, siamo una società composta da quaranta atleti che cerca di portare alto il nome di Gela in Sicilia, in Italia e grazie a Salvo in tutto il mondo”.

Un tema caldo degli ultimi giorni è quello relativo alla pista di atletica, impianto il cui progetto è definitivamente entrato in fase operativa ormai dalla scorsa settimana.

“Spesso veniamo contattati da genitori che vorrebbero far inserire i propri figli nel mondo dell’atletica. Non avere una pista per i ragazzi alle prime armi è un grande deficit - conclude Alabiso -. Ci auguriamo che questa pista possa essere realizzata il prima possibile in modo da andare incontro alle esigenze dei bambini che vogliono avvicinarsi a questo sport”.